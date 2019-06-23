ظريف يستقبل رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون وصلت أمس السبت الى طهران والتقت اليوم الاحد برئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، وبعد ذلك استقبلها وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وتناول لقاء ظريف وبارون ضرورة الاستعداد المتقابل من اجل تعزيز التعاون بين الجانبين وتوسيع الطاقات والامكانيات البرلمانية سيما الاتحاد البرلماني الدولي من اجل توطيد التعاون بين الدول واستخدام الاليات البرلمانية من اجل خفض التوتر في المنطقة وتنفيذ المخططات والمبادرات من اجل تمتين التعاون الاقليمي./انتهى/.