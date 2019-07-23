ضاحي خلفان ينتقد ترامب بسبب سياساته تجاه ايران!

وتساءل خلفان في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم الإثنين، "لماذا كان ترامب أسدا على العرب وأمسى أرنبا أمام إيران؟"

وقوبلت تغريدة خلفان بردود مختلفة على منصة التواصل الاجتماعي حيث قارن البعض بين قيادات العرب والقيادة الإيرانية، وأثنى آخرون على القوة التي تتمتع بها إيران على المستوى الدولي، بينا ذهب البعض إلى نظرية المؤامرة والمسرحيات الدولية.

كما اقترح البعض على المسؤول الإماراتي توجيه سؤاله لحكام العرب وليس المغردين!

بينما رأى آخر أن الجواب موجود في صورة تعبيرية تشير إلى أن ترامب “يحلب” أموال الخليج بينما يخشى الصواريخ الإيرانية.

ورد مغرد بالقول "عندما تكونوا أرانب، يكون (ترامب) أسدا، وعندما تكونوا أسودا يكون هو أرنب".

وتشهد منطقة الخليج الفارسي تصعيدا خطيرا بين الولايات المتحدة ودول عربية من بينها السعودية والإمارات من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث أسقطت طهران طائرة مسيرة أمريكية وأمر ترامب بشن هجمات جوية ردًا على ذلك، ثم ألغاها قبل دقائق فقط من شنها.

هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن ترغب في أن "تأتي إيران إلى الطاولة" من أجل التفاوض، مؤكدا أن ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة./انتهى/