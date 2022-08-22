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٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٦ ص

أنور قرقاش يعلق على قرار عودة السفير الإماراتي إلى إيران

أنور قرقاش يعلق على قرار عودة السفير الإماراتي إلى إيران

علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، على قرار عودة السفير الإماراتي إلى إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش على حسابه في تويتر: "قرار القيادة الرشيدة بعودة سفير الدولة الي طهران يأتي ضمن توجه دولة الإمارات الإقليمي نحو ترميم الجسور وتعزيز العلاقات وتعظيم المشترك والبناء عليه لخلق مناخ من الثقة والتفاهم والتعاون".

وأضاف قرقاش: "قناعتنا راسخة بضرورة العمل والتنسيق الإقليمي من أجل منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن عودة سفيرها سيف محمد الزعابي، لتأدية مهامه في العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام القادمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1926076
https://ar.mehrnews.com/news/1926076/

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