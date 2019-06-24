ظريف: ايران ستبقى صامدة في وجه أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدثة بإسم كتلة "اميد" في مجلس الشورى الاسلامي فاطمة سعيدي قالت فيما يتعلق باجتماع هذه الكتلة مع وزير الخارجية الايراني: أن هذه الجلسة عقدت بطلب من كتلة "اميد" وبمشاركة اللجنة السياسية ولجنة الشؤون الخارجية لهذه الكتلة، حيث تمت مناقشة موضوع اسقاط الطائرة المسيرة الامريكية في سماء الخليج الفارسي وتهديدات ترامب في شن حرب ضد ايران والعقوبات المفروضة، مع وزير الخارجية.

ووفقا لسعيدي فأن ظريف قدم اثناء هذا الاجتماع تقريرا حول آخر المستجدات والشؤون الاقليمية، كما أثنى باستقامة الشعب الايراني امام العقوبات مؤكدا: نقف بكل ما نملك من القوة والقدرة في وجه العقوبات وكافة تهديدات العدو والمقاومة سوف تستمر./انتهى/.