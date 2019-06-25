الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن اختبار فاشل لوعي وبيع لعزة الأمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العالم الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم، أوضح في كلمة ألقاها في وقائع الملتقى الثاني لشباب المقاومة لتكريم شهداء البحرين ورفض صفقة ترامب. ان صفقة القرن تريد جس نبض ضمير الامة التي باتت اليوم امام تحد إما اختيار الحرية إما عبودية صفقة القرن ولا خيار للامة الا مقاومة العدو الصهيوني من اجل كل ذرة من تراب العالم الاسلامي.

يذكر ان اعمال الملتقى الثاني لشباب المقاومة لتكريم شهداء البحرين ورفض صفقة ترامب، انطلقت مساء الاثنين، في مدينة قم المقدسة جنوبي العاصمة الايرانية طهران./انتهى/