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٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢

خلال ملتقى شباب المقاومة

الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن اختبار فاشل لوعي وبيع لعزة الأمة

الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن اختبار فاشل لوعي وبيع لعزة الأمة

أوضح العالم الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم، ان صفقة القرن تعني بيع العزة والدين، وان هذه الصفقة وورشة البحرين جريمتان واختبار فاشل لوعي وغيرة الامة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العالم الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم، أوضح في كلمة ألقاها في وقائع الملتقى الثاني لشباب المقاومة لتكريم شهداء البحرين ورفض صفقة ترامب. ان صفقة القرن تريد جس نبض ضمير الامة التي باتت اليوم امام تحد إما اختيار الحرية إما عبودية صفقة القرن ولا خيار للامة الا مقاومة العدو الصهيوني من اجل كل ذرة من تراب العالم الاسلامي.

يذكر ان اعمال الملتقى الثاني لشباب المقاومة لتكريم شهداء البحرين ورفض صفقة ترامب، انطلقت مساء الاثنين، في مدينة قم المقدسة جنوبي العاصمة الايرانية طهران./انتهى/

رمز الخبر 1895775

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