برهم صالح: العراق لن يسمح باستخدام القواعد الأميركة ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العالم أن الرئيس العراقي "برهم صالح"، اوضح في حوار مع قناة "سي ان ان" ان الاتفاق مع أميركا لا يتضمن استخدام القواعد الأميركية في العراق ضد إيران.

وقال ينبغي على أميركا أن تعلم أن البدء بالحرب مع إيران سهل جدا ولكن من الصعب انهاء هذه الحرب.

وفي إشارة إلى العقوبات الأميركية، نوه صالح إلى أن العراق في التسعينيات عانى كثيرا من العقوبات والحظر ولا زالت اثار هذه العقوبات واضحة على المجتمع لعراقي.

الجدير بالذكر أن عندما نشر هذا الحوار كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض مساء الاثنين الماضي، عقوبات جديدة على إيران بذريعة إعادتها لطاولة المفاوضات./انتهى/