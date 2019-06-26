النائب العام يعلق على قضية المرأة المتسللة داخل وزارة النفط

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن النائب العام الايراني حجة الإسلام والمسلمين محمد جعفر منتظري تطرق إلى قضية المراة المتسللة في وزارة النفط الايراني قال " في ملفات من هذا القبيل لا يسمح القانون بكشف ملابسات القضية مادام التحقيق جاريا وكما لا تقتضي مصلحة البلد أن نعطي معلومات ناقصة في مثل هذه الملفات".

وتابع " بالفعل لقد حدثت هناك جريمة وقد تتدخلت الجهات الأمنية والاستخباراتية والقضائية في الملف وينبغي أن تكتمل التحقيقات وعندما تصل التحقيقات الى مرحلة يسمح بها في النشر والإعلان سنكشف عنها اعلاميا".

وكان حسين حاجي دليجاني، النائب عن مدينة شاهينشهر في البرلمان الإيراني، كشف يوم الأحد 23 يونيو (حزيران)، عن احتجاز "عصابة متسللة" في وزارة النفط، والتي "تسللت بين عدد من مديري وزارة النفط وکانت تحاول إكمال منظومة العدو"، حسب قوله.

كما أعلن حاجي دلیجاني، ، للصحافیین أن امرأة "اخترقت 16 من الموظفين في وزارة النفط، وتمكنت من اتخاذ قرارات مهمة في وزارة النفط، وضربت البلاد في هذه الحرب الاقتصادية"./انتهى/