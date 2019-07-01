صواريخ "زلزال1" تقُض مضاجع المرتزقة في اليمن

افادت "وكاله مهر للأنباء" نقلاً عن المسيرة نت انه لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم إثر قصفهم بمدفعية الجيش واللجان الشعبية بصاروخين "زلزال 1".

وأفاد مصدر عسكري بإطلاق صواريخ على تجمعات لمرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي.

وفي "حجة" أيضا ذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان غرب "حيران" بعدد من القذائف خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم.

ودمرت وحدة الهندسة الخميس الماضي طقما محملا بالمرتزقة بعبوة ناسفة شمال غرب "مثلث عاهم" في ذات المحافظة ما أسفر عن مصرع وجرح من على متنه./انتهى/