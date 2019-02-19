اليمن..استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في عسير بصاروخ زلزال1

وأوضح مصدر عسكري للمسيرة نت أن الجيش واللجان استهدفوا تجمعا للجنود السعوديين في رقابة الحلق بقذائف المدفعية.

وأضاف المصدر أنه تم استهداف تجمع لمرتزقة العدوان وآلياتهم في منطقة الصوح قبالة نجران بعدد من القذائف.

هذا ونفذ الجيش واللجان الشعبية إغارة على أحد مواقع الجيش السعودي ومرتزقته غرب السديس ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

أما في عسير فتم إطلاق صاروخ من نوع زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان قبالة منفذ علب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

جدير بالذكر أن الجيش واللجان تمكنوا في وقت سابق من يوم امس من إفشال محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي باتجاه موقع الحماد وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما أطلقوا صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر قبالة نجران.