تخت روانجي: إيران لن تجري مفاوضات طالما الضغوط مستمرة عليها

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مجيد تخت روانجي قال في تصريح لقناة "سي ان ان"، طالما أن الضغوط مستمرة على الجمهورية الاسلامية الايرانية فإن ايران لن تجري اي مفاوضات.

ونوه تخت روانجي إلى ان جميع المشكلات بدأت مع انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، قائلاً، يجب ان تتراجع عن قرارها الخاطىء. لان ايران لن تتفاوض ابداً تحت الضغوط والتهديد.

وحول خفض ايران للتعهدات تجاه الاتفاق النووي نتيجة مماطلة الاطراف الاخرى في تنفيذ تعهداتها، قال تخت روانجي، حددنا تعهدين في المرحلة الاولى واذا لم يطرأ اي حدث خلال الايام العشرة القادمة فإننا سندخل المرحلة الثانية، حيث قمنا بالإعلان عن عناصر المرحلة الثانية.

ونوه سفير ومندوب ايران الدائم في الامم المتحدة إلى ان اطلاق ألية انستيكس أمر جيد ولكن ليس كافياً، يجب على اوروبا الاسراع وضخ الاموال في هذه الالية وإلا لن تقدم هذه الالية اي مساعدة لأن اطلاق ألية مالية هو بحد ذاته ليس أمراً يمكنه حل مشاكلنا، خلال الايام العشرة القادمة سيكون لدينا مفاوضات مصيرية مع الاطراف الاوروبية.

وأوضح تخت روانجي أن ايران لا تسعى وراء ايجاد توتر في المنطقة، قائلاً، ان العقوبات تضغط على المواطنين ولكن نؤكد أننا لن نستسلم للضغوط الامريكية.