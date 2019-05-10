تخت روانجي: یبدو ان ترامب لا یعلم بان ایران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي

جاء ذلك في تصریح ادلى به تخت روانجي لقناة 'ام اس ان بي سي' الامیركیة ردا على مزاعم الرئیس الامیركي الذي دعا الى حوار مع طهران للتوصل الى ما وصفه 'اتفاق یضمن عدم امتلاك ایران للسلاح النووي'، حسب وصفه.

وبشان ما قاله ترامب بانه على استعداد للحوار مع ایران الا ان وزیر الخارجیة السابق جون كیري نصح ایران بان لا تتفاوض معه قال تخت روانجي، ان هذه القضیة لیست جدیدة بالنسبة لنا وهو قول جون كیري بان لا نتفاوض مع ترامب او حكومته، الا ان الرئیس ترامب قال 'اننا نرید ان لا تمتلك ایران السلاح النووي فقط'، ویبدو من كلامه هذا انه لم یقرا التقاریر الـ 14 الصادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة التي اكدت جمیعها التزام ایران بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي.

واكد مندوب ایران في الامم المتحدة، بان 'مصالحنا لا تكمن في امتلاك السلاح النووي' واضاف، هنالك فتوى لقائد الثورة الاسلامیة تقول بان السلاح النووي في الاسلام محظور شرعا لذا لیس هنالك شیء یستدعي بنا ان نسعى لامتلاك السلاح النووي وكما قلت یبدو انه لا یعلم باننا لا نسعى من اجل الحصول على السلاح النووي.

وفي الرد على سؤال حول تصریح ترامب دعوته للقادة الایرانیین للاتصال به والجلوس الي طاولة التفاوض معه قال تخت روانجي، ان السؤال الاول الذي ینبغي ان یجیب علیه هو انه لماذا خرج من طاولة التفاوض، اذ اننا كنا في حال التفاوض مع جمیع الاطراف المعنیة بالاتفاق النووي ومن ضمنهم امیركا في اطار اللجنة المشتركة.

واضاف، ان ترامب هو الذي قرر فجاة الانسحاب من طاولة التفاوض، فلماذا لم یجب على هذا السؤال؟ وله ایضا سابقة تمزیق الاتفاق النووي الذي لم یكن بین ایران وامیركا فقط بل بین ایران والقوى الدولیة الكبرى الاخرى في العالم.

وتابع الدبلوماسي الایراني، ان الاتفاق النووي اتفاق حظي بمصادقة مجلس الامن الدولي واصبح جزءا من القانون الدولي الا ان ترامب قال فجاة بانه لا یرید هذا الاتفاق ودعا للجلوس ثانیة الى طاولة التفاوض، فما هي الضمانة بان لا یفعل لاحقا ما فعله بشان الاتفاق النووي ؟ .

وحول قرار ایران یوم الاربعاء بانهاء بعض القیود الواردة في الاتفاق النووی ومهلة الستین یوما التي حددتها لاطراف الاتفاق النووي للوفاء بتعهداتهم قال، ان المهم لنا هو مصالح ایران الوطنیة، فنحن بصفتنا طرفا في الاتفاق التزمنا بتعهداتنا، الا ان الاتفاق اتفاق متوزان وحینما خرجت الحكومة الامیركیة منه اختل هذا التوازن بصورة سیئة جدا.

واضاف، لقد دعانا الاوروبیون بان لا نخرج من الاتفاق النووي وهو ما فعلناه وقبلنا مقترحهم وصبرنا بانتظار اجراءاتهم العملیة الا ان التصریحات الداعمة غیر كافیة.

وفي الرد على سؤال وهو ان ترامب یرى ایران بانها مازالت تشكل تهدیدا قال تخت روانجي، ان هذه بالضبط ذات المزاعم التي كان یسوقها الذین جروا امیركا للحرب مع العراق سابقا، لذا فاننا نرفض مثل هذه المزاعم وهی مبنیة على اساس معلومات مزیفة.