ولايتي: سنرد بالمثل على كل نقض تقوم به اوروبا للاتفاق النووي

وقال ولايتي في حوار مع موقع قائد الثورة الاسلامية على اعتاب انتهاء مهلة الجمهورية الاسلامية الايرانية للاتحاد الاوروبي حول رد ايران على انتهاك الاتفاق النووي ان طهران التزمت بجميع تعهداتها ازاء الاتفاق النووي ولكن الطرف الاخر لم يتخذ اي اجراء بل اتخذ اجراءات في الاتجاه المعاكس .

وافاد ولايتي ان ايران ستبدا الخطوة الثانية يوم الاحد المقبل وستبادر الى رفع نسبة التخصيب الى اكثر من ثلاثة فاصل سبعة وستين بالمئة وحسب حاجتها للنشاطات السلمية وعلى سبيل المثال انتاج يورانيوم مخصب بنسبة نحو خمسة بالمئة لسد حاجة مفاعل بوشهر للاغراض ا لسلمية وكذلك سد الحاجات الطبيعية لقطاعي الصناعة والطاقة الحيويين بالنسبة للبلاد ومن هنا فاننا سنقوم بهذه الاجراءات بمشيئة الله لتامين مصالح البلاد وتلبية الانشطة السلمية للجمهورية الاسلامية الايرانية .

واكد ولايتي ان ايران لن تبادر الى اتخاذ اي اجراء وانما خطواتها ستكون ردا على خطوات الطرف الاخر ، فاميركا انتهكت بشكل مباشر الاتفاق النووي فيما يقوم الاوروبيون بانتهاك بشكل غير مباشر ومن هنا فاننا سنرد على انتهاكاتهم للاتفاق النووي بنفس المقدار ، فانهم ان بادروا الى الحد من التزاماتهم فاننا بدورنا سنرد بخفض التزاماتنا بنفس المقدار وان عادوا عن خفض التزاماتهم فاننا بدورنا سنعود عن خفض التزاماتنا والا فاننا سنواصل اجراءاتنا .

واوضح ولايتي حول مهلة الستين يوما التي اعطتها ايران للاوروبيين للالتزام بتعهداتهم في الاتفاق النووي ان تنفيذ الاجراءات هي محل اجماع الجمهورية الاسلامية الايرانية بما فيها البرلمان والحكومة وجميع المعنيين بشكل مباشر او غير مباشر بهذه القضية.

وتابع ان الرئيس الايراني حسن روحاني اعلن صراحة يوم الاربعاء الماضي ان اتخاذ اجراءات خفض الالتزام بالاتفاق النووي هي ثمرة اجماع كل اركان الجمهورية الاسلامية واعضاء الحكومة ولاشك انه كل قرار اتخذ في هذا المجال سيدخل حيز التنفيذ.