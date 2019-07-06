  1. السياسة
٦ يوليو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢

روسيا مندهشة من طلب اميركا عقد اجتماع لمجلس الحكام

روسيا مندهشة من طلب اميركا عقد اجتماع لمجلس الحكام

عبر ميخائيل اوليانوف مندوب روسيا في الامم المتحدة بفيينا عن دهشته من طلب الولايات المتحدة عقد اجتماع لمجلس الحكام للتحقيق في مزاعم انتهاك إيران للاتفاق النووي رغم انها قد خرجت من الاتفاق من جانب واحد قبل اكثر من عام.

وجاء رد فعل ميخائيل أوليانوف امس الجمعة، على الطلب الأميركي لعقد اجتماع طارئ لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكتب في تغريدة له على "تويتر": "أحد أعضاء مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو لعقد اجتماع طارئ بشأن إيران الأسبوع المقبل." حسنًا ، ولكن ما المقرر أن يناقشه مجلس الحكام ؟ هل سيبحث انحراف إيران عن خطة العمل المشتركة؟ ".

وتابع اولیانوف ان صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تشمل دراسة المخاوف وان مجلس الحكام ليس هو المكان المناسب لهذه القضايا ".

رمز الخبر 1896051

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