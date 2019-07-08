ظريف: احتجاز ناقلة النفط الايرانية يعد بدعة خطرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كتب في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على احتجاز ناقلة النفط الايرانية على يد خفر السواحل البريطاني: أن ايران ليست عضوة في الاتحاد الاوروبي وليست ضمن قائمة الحظر الاوروبي ضد سوريا، ووفقا لمعلوماتي فأن الاتحاد الاوروبي ضد ممارسة السياسات الداخلية خارج الحدود.

وتابع أن عملية احتجاز ناقلة النفط الايرانية التي تم تنفيذها نيابة عن "فريق بي" تعد قرصنة بحرية وتعد بدعة خطرة للغاية ويجب انهائها في اسرع وقت ممكن./انتهى/