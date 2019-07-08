  1. الإقتصاد
٨ يوليو ٢٠١٩ - ١٨:١٠

روحاني يصدر مشروع قانون اتفاقية إنشاء منطقة تجارية بين إيران والاتحاد الأوروآسيوي

روحاني يصدر مشروع قانون اتفاقية إنشاء منطقة تجارية بين إيران والاتحاد الأوروآسيوي

أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، مشرع قانون الاتفاقية المؤقتة على إنشاء منطقة تجارية حرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي لتنفيذه نهائيا في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة.

 وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية أصدر "قانون الاتفاقية المؤقتة على إنشاء منطقة تجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي (UEEA)  والدول المنضمة فيه" لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة تنفيذا للمادة 123 في الدستور الإيراني./انتهى/

رمز الخبر 1896141

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