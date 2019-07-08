روحاني يصدر مشروع قانون اتفاقية إنشاء منطقة تجارية بين إيران والاتحاد الأوروآسيوي

أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، مشرع قانون الاتفاقية المؤقتة على إنشاء منطقة تجارية حرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي لتنفيذه نهائيا في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة.