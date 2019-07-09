العميد باكبور: الهجوم في عمق العدو على جدول أعمالنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد محمد باكبور قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني شارك في مؤتمر لقادة ومسؤولي القوات البرية للحرس في مدينة مشهد وأشار في كلمة له إلى قوة واقتدار ايران وقال " الجمهورية الاسلامية الايرانية باتت اليوم قوة إقليمية معتبرة وإن هذه القضية لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تطيقها وترضى بها".

وأضاف باكبور قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم على عمق أهداف ومواقع العدو يقع على جدول أعمالنا، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن ترى إيران قوة إقليمية صاعدة./يتبع/