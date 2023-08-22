قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية: أمن الشعب خطنا الأحمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف العميد باكبور ان أمن الشعب بالخط الأحمر خلال مراسم تكريم قائد قاعدة ثامن الأئمة الإقليمية، وقال: سكان الحدود، الى جنب القوات المسلحة، يلعبوا دوراً مهماً في استقرار الأمن على حدود البلاد.

وأضاف العميد باكبور: إننا نشهد تحقيق استقرار أمني على الحدود، في الحدود الجنوبية الشرقية والشرقية للبلاد، من خلال حشد العديد من الشباب السنة والشيعة وتنظيمهم على شكل وحدات قتالية، تركنا لهم امر اسقرار أمن الحدود.

وقال في جزء آخر من خطابه: "نعمل على حدود باشماق كردستان وتمرجين غرب أذربيجان من خلال تعبئة كافة قدرات حرس الثورة الاسلامية لخدمة زوار الأربعين ونأمل أن ينال رضا الناس".

وفي هذا المراسم الذي أقيم بحضور مجموعة من قادة حرس الثورة الاسلامية والجيش والشرطة وحرس الحدود ومجموعة من علماء السنة والشيعة تم تكريم العميد مرتضوي والعميد أشعري بصفتهما قائدا حرس الثورة الاسلامية الإيرانية.

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