اعادة انتخاب آية الله جنتي امينا لمجلس صيانة الدستور

وافادت وكالة مهر للأنباء انه جرت اليوم الاربعاء انتخابات هيئة رئاسة مجلس صيانة الدستور، حيث تم اعادة انتخاب آية الله جنتي امينا للمجلس.

كما تم انتخاب "عباس علي كدخدائي" نائباً لامين مجلس صيانة الدستور، ومتحدثاً باسم مجلس صيانة الدستور.

يذكر ان انتخابات هيئة رئاسة مجلس صيانة الدستور تقام سنويا في ذكرى تأسيسه./انتهى/