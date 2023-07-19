إعادة انتخاب آية الله جنتي امينا لمجلس صيانة الدستور في ايران

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه واشار المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف في تصريح له إلى انعقاد اجتماع مجلس صيانة الدستور صباح اليوم وقال: اجريت صباح اليوم الاربعاء انتخابات هيئة رئاسة مجلس صيانة الدستور للعام الجديد.

وفي هذه الانتخابات ، وبتصويت أعضاء مجلس صيانة الدستور، تمت اعادة انتخاب آية الله جنتي امينا، وسيامك ره بيك نائباً له، وهادي طحان نظيف ناطقاً باسم المجلس.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس صيانة الدستور ، تُجرى انتخابات هيئة رئاسة هذا المجلس كل عام ، يتم خلالها انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمدة عام واحد.

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