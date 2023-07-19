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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٦:٤٢ م

إعادة انتخاب آية الله جنتي امينا لمجلس صيانة الدستور في ايران

إعادة انتخاب آية الله جنتي امينا لمجلس صيانة الدستور في ايران

اعيد انتخاب آية الله احمد جنتي امينا لمجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية لمدة عام آخر.

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه واشار المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف في تصريح له إلى انعقاد اجتماع مجلس صيانة الدستور صباح اليوم وقال: اجريت صباح اليوم الاربعاء انتخابات هيئة رئاسة مجلس صيانة الدستور للعام الجديد.

وفي هذه الانتخابات ، وبتصويت أعضاء مجلس صيانة الدستور، تمت اعادة انتخاب آية الله جنتي امينا، وسيامك ره بيك نائباً له، وهادي طحان نظيف ناطقاً باسم المجلس.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس صيانة الدستور ، تُجرى انتخابات هيئة رئاسة هذا المجلس كل عام ، يتم خلالها انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمدة عام واحد.

/انتهى/

رمز الخبر 1935148

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