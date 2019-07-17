السفارة البريطانية في طهران: لن يرتفع حجم اجمالي قواتنا في الخليج الفارسي

وورد على الحساب الشخصي للسفارة المذكورة في موقع تويتر اليوم الاربعاء، في الاشارة الى ماأوردته مذكرة صادرة عن وزارة الدفاع بهذا البلد حول السفن الحربية الجديدة المتوجهة الى الخليج الفارسي، إن مذكرة وزارة الدفاع البريطانية تظهر أن السفن التي تبحر إلى الخليج الفارسي ستحل محل سفن أخرى وفقًا لإجراءات التغيير المحددة. لذلك ، لن يزداد المستوى الإجمالي لقواتنا في المنطقة - على عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام.

وكان وزارة الدفاع البريطانية قد أصدرت بيانا أمس الثلاثاء ورد فيه أن التواجد العسكري البريطاني في الخليج الفارسي أمر قديم ولاصلة له بالتوترات الاخيرة.

واعتبر البيان: "أن عدد العسكريين البريطانيين في المنطقة يبلغ 1200 شخص وملتزمون بخفض التوتر في الخليج (الفارسي) وصون حرية الملاحة في المنطقة".

ويشار الى ان القوات البريطانية لديها سفينتان واعلنت عن ابحار سفينة ثالثة باتجاه المنطقة.

