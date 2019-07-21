بريطانيا تدرس فرض عقوبات بائسة على إيران

وافادت وكالة "مهر للأنباء" نقلا عن صحيفة "ديلي تليغراف" أن من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، إجراءات دبلوماسية واقتصادية الأحد، بما في ذلك احتمال تجميد أصول إيرانية ردا على الواقعة.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا قد تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في 2016 عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وكان هنت قد صرّح، في وقت سابق اليوم، بأنه تحدث مع نظيره الإيراني وعبر له عن "خيبة أمله البالغة" تجاه احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز أمس الجمعة.

وتابع هنت في تغريدة: "تحدثت للتو مع ظريف وعبرت عن خيبة الأمل البالغة لأنه أكد لي السبت الماضي أن إيران تريد وقف تصعيد الموقف. لقد تصرفوا بشكل مخالف".

ومضى قائلا: "الأمر يحتاج إلى أفعال لا أقوال إذا كان لنا أن نجد سبيلاً للمضي قدماً. يجب حماية الملاحة البريطانية وسوف يتم ذلك". /انتهى/