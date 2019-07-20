ظريف: على بريطانيا الكفّ في أن تكون آلة بيد أميركا في الإرهاب الاقتصادي ضد إيران

واكد ظريف في تغريدة على حسابه الخاص في موقع تويتر اليوم السبت، ان ايران هي التي تضمن أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الايراني في تغريدة على تويتر: على عكس القرصنة البحرية في مضيق جبل طارق ، فإن أجراءاتنا في الخليج الفارسي تدعم القوانين البحرية الدولية، وكما اعلنت في نيويورك فان ايران هي التي تضمن أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز، ويجب على بريطانيا وقف تواطئها مع الارهاب الاقتصادي الاميركي.

وكانت القوة البحرية للحرس الثوري الايراني اعلنت أمس الجمعة عن توقيف ناقلة النفط البريطانية "ستينا امبرو" Stena Impero لمخالفتها قوانين الملاحة واصطدامها بقارب صيد في مضيق هرمز، بناء على طلب مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، واقتادتها الى ميناء بندرعباس للتحقيق حول الحادث.

وسبق ان احتجزت البحرية البريطانية أوائل الشهر الجاري ناقلة غريس Grace1 التي تحمل النفط الايراني، في المياه الدولية بمضيق جبل طارق، , التي قيل انها متوجهة الى سوريا خرقا لاجراءات الحظر الأوروبية ضد دمشق، ورفضت ايران ذلك مطالبة بالافراج فورا عن السفينة./انتهى/