نائب ايراني يهدد بفرض الضرائب على السفن العابرة لمضيق هرمز

وافادت "وكالة مهر للأنباء" ان عضو لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي، "مصطفى كواكبيان"، عبر عن قوة ومتانة القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في تمكنه من إيقاف الناقلة "البريطانية" وأثنى على الإجراءات الدبلوماسية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف.

واضاف، اقول لحكومة "بريطانيا" انكم أوقفتم ناقلتنا بأمر من أمريكا، وكانت فعلتكم غير شرعية، واما توقيفنا لناقلتكم كان بسبب نقضها للقوانين البحرية.

واكد انه يجب الإفراج عن الناقلة الايرانية بأسرع وقت، كيلا نُجبر على فرض الضرائب على جميع السفن "البريطانية" والأمريكية" التي تعبر مضيق هرمز. /انتهى/