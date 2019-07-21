البرلمان الإيراني يعلن دعمه لإجراء الحرس الثوري في احتجاز الناقلة البريطانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في البيان الذي تلاه النائب "عليرضا رحيمي" انه وخلال الاسابيع الاخيرة كانت هناك تحركات مشكوكة وبعض الاعمال التخريبية وانفجارات في ناقلات النفط و ايقاف غير قانوني لناقلة النفط الايرانية بواسطة الاستعمار العجوز بريطانيا وان آخره كان الاجراء المثير للريبة للناقلة التي تمتلكها بريطانيا بخرق الضوابط في عبورها مضيق هرمز.

واضاف البيان، نعتقد ان بعض المتغطرسين في العالم يتهيأون لزعزعة أمن المياه الاقليمية و تهديد نقل الطاقة التي يحتاجها العالم ، ومن هذا المنطلق فإننا نعتبر الرد الحازم على الخروقات من واجبات الحكومة وبدورنا ندعم الاجراء الحازم للقوات البحرية في الحرس الثوري والذي جاء في الوقت المناسب ونطالبهم الاستمرار في التعامل بحزم وقوة لحماية المياه الاقليمية./انتهى/