خرازي: المقاومة هي الضامن الوحيد لتحرير فلسطين

وخلال اسقباله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "صالح العاروري" صباح اليوم الأحد في طهران، قال خرازي: أن إيران ومنذ بداية الثورة الإسلامية بذلت جهود حثيثة لدعم المقاتلين الفلسطينيين.

من جانبه، عبر العاروري عن شكره لمواقف ايران الداعمة للقضية الفلسطينية، معربا عن أمله في استمرار التعاون الاخوي بين ايران وفلسطين حتى تحرير القدس.

وفي معرض اشارته إلى الحظر الغربي على إيران، قال: آمل في أن يتم إلغاء هذا الحظر في أسرع وقت ممكن.

وكان وفد رفيع المستوى من حركة حماس الفلسطينية قد وصل أمس السبت الى طهران برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة "صالح العاروري"، لعقد لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين.

واعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفدا من قيادتها برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وصل السبت إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الحركة في بيان إن الوفد يضم موسى أبو مرزوق وماهر صلاح وعزت الرشق وزاهر جبارين وحسام بدران وأسامة حمدان وإسماعيل رضوان وخالد القدومي، مضيفة أنه من المقرر أن يلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين في زيارة تستغرق عدة أيام.

يذكر ان "اسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، قد اعلن أمس السبت ان وفدا قياديا كبيرا من الحركة يزور طهران معربا عن أمله بأن تحقق هذه الزيارة نتائج مهمة، مستنكراً في الوقت نفسه لقاء وزير الخارجية البحريني مع مسؤولين إسرائيليين في واشنطن، إلى جانب الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الاحتلال ودولة الإمارات.