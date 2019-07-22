  1. إيران
٢٢ يوليو ٢٠١٩ - ١٤:١٢

قائد الثورة يستقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

قائد الثورة يستقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

استقبل قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم الاثنين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صالح العاروري والوفد المرافق له.

وأجرى وفد رفيع المستوى من حركة حماس الفلسطينية يوم السبت زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس "صالح العاروري"، واجرى لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين.

وكان المركز الفلسطيني للإعلام قد كتب تعليقا على هذه الزيارة، بأن الزيارة تتم في ظروف إقليمية حساسة، حيث وصفها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بأنها زيارة مهمة، مضيفا: إننا بانتظار نتائج مهمة منها.

ويرافق العاروري في زيارته إلى طهران كل من موسى ابومرزوق وحسام بدران وماهر صلاح وأعضاء آخرين من الحركة.

رمز الخبر 1896503

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 2 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي