شعبنا متمسك بثوابته المتمثلة بحق العودة ورفض التوطين والوطن البديل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أكد أن الشعب الفلسطيني متمسك بثوابته المتمثلة بحق العودة ورفض التوطين والوطن البديل".

وقال هنية خلال تصريح له فور وصوله مطار بيروت الدولي في لبنان: " إن الزيارة إلى عاصمة المقاومة بيروت تأتي ضمن جولة وفد الحركة لعدد من الدول العربية".

وأوضح أن وفد الحركة سيبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وانتصار المقاومة في معركة سيف القدس، وتجلياتها الميدانية والسياسية"، مشيرا إلى أن الوفد سيلتقي الرؤساء الثلاثة والمرجعيات والفعاليات اللبنانية والمقاومة وممثلي الفصائل الفلسطينية.

وأضاف: "إن النصر الذي تحقق خلال معركة "سيف القدس" رسم خط سياسي جديد يجب أن يعزز من خلاله العلاقات بين البلدين الشقيقين لبنان وفلسطين".

وضم وفد حركة حماس عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل حية، ومسؤول العلاقات أسامة حمدان، ورئيس مكتب العلاقات العربية والسياسية عزت الرشد، إضافة الى ممثل حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي./انتهى/