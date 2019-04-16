ظريف يلتقي الرئيس السوري في دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء خلال زيارته للعاصمة السورية دمشق.

ووصل وزير الخارجية الايراني الى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الثلاثاء، ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء عماد خميس ووزير الخارجية وليد المعلم لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك الى جانب التنسيق بشأن أهم القضايا الاقليمية والدولية بهدف تعزيز اسس السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال ظريف حين وصوله: أزور سوريا لاجراء التنسيق حول القضايا الاقليمية والدولية وكذلك لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين رؤساء البلدين كما سأجري زيارة الى تركيا لتحقيق الاهداف ذاتها. /انتهى/.