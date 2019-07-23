عبداللهيان: سيدفع الكيان الصهيوني وأميركا أثمان الاعتداء على الشعب الفلسطيني لا محالة

ودان اميرعبداللهيان في تصريح له اليوم الثلاثاء بشدة قيام قوات الكيان الصهيوني بهدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة معتبرا هذا الامر بانه يشكل جريمة حرب وياتي في اطار السياسات التوسعية والدعم المفرط وغيرالعقلاني الذي تقدمه الحكومة الاميركية لهذا الكيان القاتل للاطفال.

واعتبر الصمت الذي التزمته بعض الدول العربية والاسلامية تجاه الاعتداءات والمشاريع التوسعيه لهذا الكيان الاحتلالي في مدينة القدس المحتلة باعتبارها القبلة الاولي للمسلمين ومكان عروج الرسول الكريم(ص) بالامر المخجل وسببا مهما لقيام هذا الكيان بمزيد من الوقاحة والتهور.

ودعا الامين العام للموتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية الشعوب الاسلامية وكافة الاحرار بالعالم، خاصة الشباب والنساء الى التواجد في الاجواء الافتراضية وجميع الساحات بكثافة وبقوة لادانة ممارسات الكيان الصهيوني الغاصب للقدس الشريف.

كما دعا المنظمات الدولية والمدافعة عن حقوق الانسان والمجالس والمنظمات المدنية لادانة الاعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني خاصة هدم منازلهم وعرض جرائم الحرب هذه على المحاكم الدولية.

وحذر الكيان الصهيوني وقال انه من دون شك سيدفع هذا الكيان الغاصب والولايات المتحدة اثمان الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني في المستقبل القريب./انتهى/