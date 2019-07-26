  1. إيران
٢٦ يوليو ٢٠١٩ - ١٤:٢٠

صالحي: إنشاء محطة بوشهر النووية الثانية سيبدأ في آب/اغسطس المقبل

صالحي: إنشاء محطة بوشهر النووية الثانية سيبدأ في آب/اغسطس المقبل

 كشف مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، اليوم الجمعة، أن انشاء محطة بوشهر النووية الثانية سيبدأ في العشرة الاولى من شهر اب /اغسطس المقبل.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية حول الاجراءات التي اتخذت لاعادة تصميم مفاعل اراك: لقد تم الانتهاء من تصميم الجوانب المختلفة لتحديث مفاعل أراك ، بما في ذلك التصامیم المفهومية والتفصيلية والجزئية والخرائط، وما إلى ذلك ، وحالیا من خلال تحديد أبعاد المعدات، یتم إعداد طلب توريد المعدات.

واكد صالحي ان اعادة تصميم مفاعل اراك يمضي قدما بشكل جيد بالتعاون مع الصين وبريطانيا، مضيفا: تقوم لجنة مشتركة في اعادة تصميم مفاعل أراك، والمؤلفة من ايران والصين وبريطانيا، بعملها بشكل جيد ، لذلك نحن سعداء بالعمل، حيث تمت إعادة هيكلة مفاعل أراك بعد عدة أشهر من التوقف./انتهى/

رمز الخبر 1896599

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