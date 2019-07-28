المتحدث باسم الحكومة الايرانية يردّ على طلب "بومبيو" لإجراء مقابلة مع الإعلام الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث بإسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أشار في حديث له صباح اليوم الأحد إلى طلب وزير خارجية أميركا "مايك بومبيو"، لإجراء مقابلة مع وسائل الاعلام الايرانية ردا على مقابلات وزير الخارجية ظريف، وأوضح بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست لديها أية مشكلة لإجراء مقابلة معها ويمكن للسيدة مرضية هاشمي كصحفية أن تعمل معه مقابلة.

وفي سياق آخر نوه المتحدث بإسم الحكومة الإيرانية أن على بريطانيا الافراج عن الناقلة الإيرانية وسنتخذ قراراً حول الناقلة البريطانية في حال اثبات حسن النوايا، موضحا بأن الناقلة الايرانية تمت قرصنتها أما الناقلة البريطانية فقد احتجزت بطريقة قانونية.

وتابع ربيعي: "طلبوا منا ضمانات على ان الناقلة لن تذهب الى سوريا ونحن اكدنا هذا الأمر ولا نرى مبررا لاعطائهم الضمانات".

ودعا المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، كل الدول الى الابتعاد عن الخطوات الاستفزازية في مضيق هرمز ومنطقة الخليج الفارسي.

وقال إن أمن المنطقة يجب ان يضمن من قبل دولها وايران اكبر ضامن لحرية الملاحة، وأضاف: "إننا نرحب بأي خطوة لحماية أمن المنطقة من قبل دولها"./انتهى/