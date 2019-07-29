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٢٩ يوليو ٢٠١٩ - ١٧:٢٣

شريط مصور

الصور الأولية للهجوم المسلح على ولاية "كاليفورنيا"

الصور الأولية للهجوم المسلح على ولاية "كاليفورنيا"

شهدت ولاية "كاليفورنيا" اليوم، هجوماً مسلحاً، ووفقاً لتصريحات الشرطة، أصيب خلال الهجوم 11 شخصاً برصاص المهاجمين.

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رمز الخبر 1896697

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