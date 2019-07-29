https://ar.mehrnews.com/news/1896697/ ٢٩ يوليو ٢٠١٩ - ١٧:٢٣ رمز الخبر 1896697 الدولية الأمريكيتان الدولية الأمريكيتان ٢٩ يوليو ٢٠١٩ - ١٧:٢٣ شريط مصور الصور الأولية للهجوم المسلح على ولاية "كاليفورنيا" شهدت ولاية "كاليفورنيا" اليوم، هجوماً مسلحاً، ووفقاً لتصريحات الشرطة، أصيب خلال الهجوم 11 شخصاً برصاص المهاجمين. تحميل 9 MB رمز الخبر 1896697 سمات هجوم مسلح أمريكا ولاية كاليفورنيا مطالب مرتبط مقتل قس في هجوم مسلح بالعريش مقتل إيرلندي في هجوم مسلح بالرياض مقتل ثلاث أمريكيين وإصابة آخرين في حادث اطلاق نار مقتل شرطيين سعوديين في هجوم مسلح بالرياض
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