مهمة مكافحة المخدرات ليست على عاتق السلطة القضائية وحدها

افادت وكالة "مهر للأنباء"ان، الرئيس "حسن روحاني"، اشار يوم الثلاثاء، في جلسة اختصت بمكافحة المخدرات والتهريب في البلاد. إلى توجيه قائد الثورة في إيران بما يتعلق بمصادرة جميع اموال وممتلكات المهربين وتجار المخدرات، حيث قال: (بوجود كلام صريح وواضح لقائد الثورة في هذا الصدد أظن انه لا داعي لصدور قانون جديد في هذا المجال، وعندما يتم تعميم توجيهات القائد على القضاة فإننا سوف نشهد تطور ملحوظ في هذا المجال.

واشار رئيس الجمهورية إلى أن مسؤولية مكافة المخدرات لا ينبغي لها أن تنحصر على عاتق السلطة القضائية.

واكد ايضاً على أهمية دور مؤسسات التربية والتعليم في هذا المجال. /انتهى/