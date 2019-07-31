واعظي: الإمارات قلقة بشأن أمن الخليج الفارسي وحريصة للتعامل مع إيران

وحول زيارة وفد من الإمارات العربية المتحدة لإيران والغرض من الزيارة، قال واعظي اليوم الاربعاء للصحفيين في ختام اجتماع مجلس الوزراء، ان الإمارات تحاول اعادة النظر في موقفها من اليمن، وتغيير نشر قواتها في هذا البلد، وهناك اختلاف بسيط في وجهات نظرها مع السعودية حول القضية اليمنية.

كما أشار واعظي، إلى أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد فشل في قضيتي التفاوض والحظر ضد ايران، موضحا أن ترامب وعد الدول الأوروبية بانه سيحقق هدفه في غضون شهر أو شهرين من ممارسة أقصى الضغوط على إيران.

وصرح أن الإمارات تشعر بالقلق أيضا بشأن أمن الخليج الفارسي وتحرص ومن خلال اعتماد وسائل، للتعامل مع إيران في هذا الصدد.

وحول خطة روسيا لحماية أمن منطقة الخليج الفارسي من قبل دول المنطقة، قال رئيس مكتب رئيس الجمهورية، أن إيران أكدت ومنذ بداية الثورة على هذه السياسة، وقد ذكرنا دائما أن الخليج الفارسي يجب أن يكون آمنا وان يتم الحفاظ على امنه من قبل دول المنطقة.

وأضاف واعظي: إذا تم طرح هذه السياسة في الأمم المتحدة أو في أي مكان، فسندعمها بصفتنا المبتكر، وبالنظر إلى رؤية الجمهورية الإسلامية لأمن الخليج الفارسي، فإن تنفيذ هذه الخطة وعدم وجود قوات أجنبية في المنطقة هي من طموحات إيران ، لكن من الصعب بعض الشيء تحقيق ذلك./انتهى/