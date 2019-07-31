الجيش التركي يرسل تعزيزات إلى الحدود مع سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات أن مصادر عسكرية تركية، صرحت أن "الجيش أرسل قافلة تضم 50 مدرعة تقل أفرادا من القوات الخاصة إلى قضاء قرقخان بولاية هاتاي التركية".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القوات الأمنية فرضت تدابير مشددة أثناء توافد القافلة من القواعد المنتشرة في مختلف الولايات التركية، مؤكدة أن القوات الخاصة التي أرسلت تأتي بهدف تعزيز الوحدات العسكرية المتمركزة على الشريط الحدودي.

وأقرت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، بمقتل اثنين من جنودها وإصابة ثالث في هجوم شنه مسلحو "حزب العمال الكردستاني" على سيارة تابعة للجيش جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، إن "الهجوم وقع في منطقة بالقرب من إقليم هكاري على الحدود مع العراق وإيران، وأنه نفذ عن بعد".

واجتاح الجيش التركي، في مايو الماضي، الحدود ودخل إلى عمق 30 كيلومترا داخل أراضي إقليم كردستان العراق، بحجة مطاردة مقاتلي الحزب. /انتهى/.