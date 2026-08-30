قاليباف: الشباب الإيراني أثبت أن لا ميدانَ عصي على إرادتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه کتب رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف، في الرسالة: إن الفوز المشرّف الذي حققه المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين (تحت 17 سنة) في البطولات العالمية، والانتصار المقتدر أمام فرنسا في المباراة النهائية، قد رفع اسم إيران الإسلامية عالياً على قمة العالم مجدداً، ورفرف بالعلم الإيراني الشامخ في قلب الخليج الفارسي.

وأضاف قاليباف: لقد أثبت الشباب الإيرانيون أنّه حينما تمتزج المعرفة والقدرة الفنية بالغيرة الوطنية والإرادة وروح البطولة، فلا يوجد ميدان كبير بعيد عن متناول أبناء إيران.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي : لقد أدخل أبناء إيران الأكفاء في الكرة الطائرة البهجة إلى قلوب ملايين الإيرانيين بهذا الإنجاز، وأثبتوا مرة أخرى أن الرصيد الحقيقي لهذا البلد هم هؤلاء الشباب الموهوبون والمؤمنون، الذين يستطيعون في أي ميدان وتحت أي ظرف صنع الفخر لإيران والإيرانيين، وذكّروا الجميع مجدداً بأن إيران، بشبابها، لا تعرف حدوداً للطموح والإنجاز في أي مضمار.

وختم قاليباف رسالته بالقول: أبارك هذا الفوز الباهر للاعبين الأعزاء، وللكادر الفني، ولأسرة الكرة الطائرة الكبيرة، ومديري ومسؤولي الاتحاد الإيراني للكرة الطائرة، والشعب الإيراني العظيم. كما أعرب عن تقديري الصادق لجهود كل من ساهم في تحقيق هذا النجاح، متمنياً لشباب الكرة الطائرة الإيرانية الغيارى مستقبلاً مشرقاً ومليئاً بالإنجازات.