  1. السياسة
٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٦

صحيفة نیویورکر: البيت الأبيض دعا ظريف ليلتقي بترامب!

صحيفة نیویورکر: البيت الأبيض دعا ظريف ليلتقي بترامب!

ادعت صحيفة أميركية، أن وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" قد تسلم دعوة لعقد لقاء مع الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" في البيت الأبيض قبل عشرين يوم.

زعمت صحيفة "نيويوركر" الأميركية أن السيناتور وعضو مجلس الشيوخ الأميركي، "راند بول"، قد دعا وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" الذي التقى به قبل عشرين يوم، ليلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في مكتبه بالبيت الأبيض.

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "نيويوركر" الأميركية، تلقى ظريف الشهر الماضي، دعوة مفاجئة للقاء مع ترامب في البيت الأبيض، تزامنا مع احتدام التوتر بين طهران وواشنطن.

وتدعي الصحيفة الأميركية أن السيناتور الأميركي "راند بول" قد طرح هذه الدعوة لاول مرة خلال اللقاء الذي أجراه مع ظريف في 15 من يوليو - تموز من في نيويورك.

رمز الخبر 1896800

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