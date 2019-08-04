أكاديمي مقرب من ولي عهد أبو ظبي: الحرب في اليمن انتهت إماراتيا

وقال عبد الله عبر صفحته على موقع تويتر: "الحرب في اليمن انتهت إماراتياً ويبقى ان تتوقف رسميا والامارات ستضع من الان فصاعدا كل ثقلها السياسي والدبلوماسي للدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب لليمني الذي عانى كثيرا من انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران".

وكانت قد أعلنت الإمارات في يوليو/تموز الماضي عن بدء عملية إعادة انتشار لقواتها في مدينة الحُديدة اليمنية، وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن هذه الخطوة تأتي لأن "المنطقة تحكمها التزامات دولية ووفقا للظروف الميدانية التي لا تسمع بخوض معارك عسكرية فيها"، وفقا لتصريحات نقلته صحيفة الإمارات اليوم.

وتتباين تغريدة عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مع الموقف الرسمي المعلن لسلطات الإمارات، والتي تنفي انسحابها من اليمن، وتؤكد أن ما نفذته قواتها بداية الشهر الماضي من تقليص لأعدادها ببعض المناطق هو "عملية إعادة انتشار لإعطاء قوة دفع للسلام في اليمن".