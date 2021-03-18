إذا انسحبت السعودية من اليمن كما الإمارات سيتوقف قصفها

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي قال إن "أنصار الله توقفت عن استهداف الإمارات بعد أن أعلنت انسحابها".

وأشار في تغريدة على "تويتر"، إلى أنه "بطريقة ما، وصلت رسالة من القائد السيد عبد الملك الحوثي إلى الإمارات نصحهم فيها بالتوقف، وبعدها أعلنت أبو ظبي انسحابها رسمياً وتوقف الاستهداف لها".

وكانت الإمارات أعلنت بعد ساعات معدودة من إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقف دعم بلاده لحملة التحالف في اليمن، انهاء تدخلها العسكري في الازمة اليمنية في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وأكد الحوثي أنه "إذا أعلنت السعودية انسحابها كما فعلت الإمارات من اليمن فسيتوقف قصفها".

هذا وشدد الحوثي أمس الأربعاء على أن "لا حلّ سياسياً في البلاد قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال".

وفي تغريدةٍ على "تويتر" نشر الحوثي وثيقة تضمّنت تسع نقاطٍ لخفض التصعيد في مأرب، "قدّمت قبل فترةٍ وقد جوبهت بالرفض، مؤكّداً أن لا رغبة للتحالف السعوديّ في السلام، بل إنه يبيع الكلام لذلك لم تجرِ الموافقة على هذه الوثيقة ولا على وثيقة الحلّ الشامل".

وأعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن في وقت سابق، إرسال ؤوية حركة انصار الله لايقاف الحرب في اليمن، إلى المبعوث الأميركي.

وقال الحوثي، "‏نحن نطلب فقط وقف العدوان ورفع الحصار، ولسنا رافضين لوقف إطلاق النار، لأننا من نقوم بالتصدي لعدوان شامل على بلدنا، واحتلال وحصار من التحالف الذي يشن الحرب ويجتاح البلد ويحاصر الشعب"

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