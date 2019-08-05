عبداللهيان يستقبل السفير الاسترالي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان استقبل اليوم السفير الاسترالي في طهران.

وأجرى الجانبان محادثات حول قضايا دولية واخر التطورات في العالم./انتهى/