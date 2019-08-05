  1. السياسة
٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦

عبداللهيان يستقبل السفير الاسترالي في طهران

عبداللهيان يستقبل السفير الاسترالي في طهران

استقبل مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان السفير الاسترالي في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان استقبل اليوم السفير الاسترالي في طهران.

وأجرى الجانبان محادثات حول قضايا دولية واخر التطورات في العالم./انتهى/

رمز الخبر 1896858

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