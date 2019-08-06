  1. السياسة
٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٤:٢٧

ظريف: الدبلوماسية المستقلة تواجه تحديات كبيرة

ظريف: الدبلوماسية المستقلة تواجه تحديات كبيرة

قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف اننا نحرص على بناء علاقات جيدة من العالم دون التبعية، مؤكدا أن الدبلوماسية المستقلة تواجه تحديات كبيرة.

واضاف ظريف اليوم الثلاثاء خلال لقاء رئيس الجمهورية مع كادر الخارجية الايرانية، لقد استطعنا بالاعتماد على الشعب التوصل الى ان الاستقلالية في العلاقات الخارجية ليس سهلا لكنه مثمر.

واضاف ان الدبلوماسية المستقلة رغم مميزاتها الكبيرة تتضمن تحديات كبيرة وكأن لا أحد يطيق هذه الدبلوماسية.
وصرح ان الدبلوماسية المستقلة تتمثل في ان يستطيع الشخص وفي هذا البحر المتلاطم من العلاقات الدولية، ان يفتح الطريق ويستمر فيه بالاستفادة من القدرات والظروف المحيطة.
وقال وزير الخارجية ان الطريق امام الدبلوماسية المستقلة ليس مهيئا ولابد من العمل على فتحه مضيفا : ان مهمة زملائي شاقة جدا لكن ما نفخر به اننا في المحافل الدولية نواجه ممثلي ست دول كبرى دون ان نكون تابعين لاي من هذه الدول.

رمز الخبر 1896899

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