  1. إيران
٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٨:٢٢

وزير الخارجية الإيراني يزور العاصمة الاذربيجانية باكو

وزير الخارجية الإيراني يزور العاصمة الاذربيجانية باكو

سيقوم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بزيارة الى العاصمة الاذربيجانية باكو قريبا.

اوردت ذلك وكالة الانباء الاذربيجانية "ترند" نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في تصريح لها قائلا، انه وفقا لبرنامج وزير الخارجية الايراني في جولته للدول الجارة الشمالية فمن المتوقع ان يقوم بزيارة الى جمهورية اذربيجان للبحث في العلاقات الثنائية ومنها الاقتصادية.

واضاف، ان موعد الزيارة الى جمهورية اذربيجان لم يتحدد لغاية الان الا انها ستكون ضمن جولة للدول الجارة الشمالية.

واوضح موسوي بان موعد الزيارة سيتم تحديدها قريبا واضاف، ان ايران ستشارك بوفد رفيع في اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز في باكو.

رمز الخبر 1896912

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