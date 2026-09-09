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٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٨:٣٣ ص

هجمات صاروخية إيرانية على القواعد الأميركية في الأردن

هجمات صاروخية إيرانية على القواعد الأميركية في الأردن

تشير التقارير إلى أن القواعد الجوية موفق السلطي في منطقة الأزرق والأمير حسن في الأردن، كانت أهدافاً للهجمات الصاروخية الإيرانية الانتقامية.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مصادر إخبارية أن القاعدتين الجويتين موفق السلطي في منطقة الأزرق والأمير حسن في الأردن، كانتا هدفاً للهجمات الصاروخية الإيرانية التأديبية.

وتتحدث المصادر العربية أيضاً عن سماع دوي انفجارات في الأردن.

وبحسب التقارير، وبسبب عجز أنظمة الدفاع الجوي الأميركية، أقلعت مقاتلات القوات الجوية الأردنية لاعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية.

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة عن اعتراض الصواريخ في إربد شمال الأردن، وعمان العاصمة، ومدن أخرى شرقية وشمالية من البلاد.

كما أفاد التلفزيون السوري بأنه تم رصد صواريخ إيرانية فوق السويداء استهدفت الأردن.

كما تتحدث بعض التقارير عن سماع دوي انفجارات في البحرين.

/انتهى/

رمز الخبر 1973679

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