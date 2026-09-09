الحرس الثوري: استهدفنا سفينتين أميريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن مخالفة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أصدرت بياناً، جاء فيه:

بسم الله قاصم الجبارين

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

أيها الشعب المؤمن والملحمي لإيران الإسلامية، سلام الله ورحمته عليكم، لقد أظهرتم ببقائكم في الميدان لنحو مائة وتسعين يوماً وليلة، المعنى الحقيقي للبصيرة والثبات.

إن أبناءكم الشجعان في القوات البحرية للحرس الثوري، مع استمرارهم في ممارسة السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، يواصلون حماية أمانتكم أيها الشعب المؤمن واليقظ لإيران الإسلامية.

ورداً على عدوان وشراسة الجيش الأميركي الإرهابي في هجومه على 5 ناقلات نفط إيرانية في الخليج الفارسي، استهدفت القوات البحرية للحرس الثوري سفينتين أميريكيتين و8 ناقلات نفط في هذه المنطقة، وألحقت بهم أضراراً كبيرة.

كما تم استهداف 10 سفن مخالفة كانت تعتزم، بتحريض ودعم من الجيش الأميركي المعتدي، عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز.

ويخضع مضيق هرمز لرصد وإدارة القوات البحرية القوية والمقاتلة للحرس الثوري الإسلامي بكل قوة واقتدار.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

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