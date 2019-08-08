طلاب ايران يحتجون امام سفارة الهند بطهران تنديداً بقمع مسلمي كشمير

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان بعض التنظيمات الطلابية الجامعية الايرانية نظمت وقفة امام السفارة الهندية في طهران احتجاجا على قمع المسلمين في كشمير،موضحةً في بيان لها أن ان الحكومة الهندية تمارس اليوم ظلما فادحا بحق شعب كشمير الاعزل ومن ضمنه اعتقال او فرض الاقامة الجبرية على الشخصيات وقادة مختلف التيارات وقطع جميع طرق الاتصال وفرض الاحكام العرفية.

وتساءل البيان، هل يستلزم ادارة الحكم على شعب كشمير ارسال مليون عسكري؟ هل كان لكشمير قوة عسكرية تقف بوجهكم لترسلوا كل هذه القوات العسكرية اليها؟ هل قمتم بذلك سوى لترهيب وتخويف شعبها؟.

وحذر البيان السلطات الهندية من اثارة الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة في كشمير، ودعاها لوقف نهجها الظالم بحق شعب هذه المنطقة.

ودعا البيان الهند لوقف تدخلها العسكري في هذه المنطقة والظلم بحق شعبها وان تسمح لهم بتقرير مصيرهم. /انتهى/.