عبداللهيان: لا حل عسكري لقضية "كشمير"

وكتب امير عبدالهيان على حسابه الشخصي على موقع تويتر قائلا: إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التوتر المتزايد في كشمير، نرحب بوسائل الحوار والحوار السلمية لخدمة مصالح الشعب والجماعات العرقية في جامو وكشمير ولحل الأزمة.



واضاف: لا حل عسكري في كشمير، من الضروري تبني نهج إقليمي ودولي، خاصة على مستوى منظمة التعاون الاسلامي./انتهى/