مجمع الجمعيات الدولية يدعو الى ملاحقة رئيس الوزراء الهندي قضائيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن البيان اعتبر سياسات وقرارات الرئيس الهندي ناريندرا مودي ضمن الخطى التي رسمها له الكيان الصهيوني الغاصب، سيما الاجراءات التعسفية التي يرتكبها ضد الاطفال والنساء من مسلمي اقليم كشمير، مشيرا الى تصريح الاخير بأن الرئيس الاسرائيلي بنيامين نتانيا اخا وصديقا له.

وأشار الى ان حدوث تحول في سياسات الحكومة الهندية تجاه المسلمين بفترة رئاسة ناريندرا مودي، مثير للقلق، داعيا الشعب الهندي لاخذ الحيطة والحذر من الايادي الساعية الى جرّ الشعب الهندي بثقافته العريقة نحو العداوة والتفرقة، ومنع حكومتهم من أن تنصاع الى ارادة الصهاينة وتساعد على تحقيق اهدافهم الرامية الى التفرقة والعنصرية في الهند.

ودعا البيان مؤسسات حقوق الانسان والمحاكم الدولية الى ملاحقة مسببي المجازر ضد مسلمي اقليم كشمير منهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي./انتهى/