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١٠‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١٠:٠٦ م

الشيخ نعيم قاسم: أليسَ الأولى من تدريس "الهولوكوست" التعبئة في مواجهة مجازر الصهاينة

الشيخ نعيم قاسم: أليسَ الأولى من تدريس "الهولوكوست" التعبئة في مواجهة مجازر الصهاينة

غرد نائب الامين العام لـ"حزب الله"الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على "تويتر"؛ "أليسَ الأولى من تدريس الهولوكوست، التعبئة في مواجهة المجازر الفعلية التي يرتكبها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني؟!".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غرد نائب الامين العام لـ"حزب الله"الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على "تويتر"؛ "أليسَ الأولى من تدريس الهولوكوست، التعبئة في مواجهة المجازر الفعلية التي يرتكبها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني؟!".

وأضاف: "لن تنتفعوا من إرضاء الكيان الإسرائيلي لتحصلوا على الحماية، فكيانهم يسير نحو الزوال. البقاء لله تعالى وللحق". أليسَ الأولى من تدريس #الهولوكوست، التعبئة في مواجهة المجازر الفعلية التي يرتكبها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني؟!

وتابع: لن تنتفعوا من إرضاء الكيان الإسرائيلي لتحصلوا على الحماية، فكيانهم يسير نحو الزوال. البقاء لله تعالى وللحق.

/انتهى/

رمز الخبر 1929632

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