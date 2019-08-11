المنتخب الايراني للكرة الطائرة يتغلب على نظيره المكسيكي بثلاثية نظيفة

وفي هذه المباراة التي جرت مساء السبت في سان بطرسبورغ في اطار الجولة الثانية للتصفيات ، اتاح مدرب المنتخب الوطني الايراني ايغور كولاكوفيتش الفرصة للاعبين الاحتياطيين واراح اللاعبين الاساسيين استعدادا لمباراة اليوم الفاصلة امام روسيا.

وكانت ايران قد فازت يوم الجمعة على كوبا 3-2 .

وتم تقسيم الفرق المشاركة على مستوى العالم الى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، حيث يتاهل بطل كل مجموعة الى الاولمبياد مباشرة.

وفي حال فوز ايران على روسيا في مباراة اليوم ستتاهل مباشرة الى الاولمبياد ولو خسرت ستكون امامها فرصة ثانية بعد اشهر حينما تلتقي 8 افضل فرق اسيوية يتاهل البطل منها للاولمبياد.