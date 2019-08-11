اصدار مذكرات قائد الثورة الاسلامية باللغة العربية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قسم العلاقات العامة في منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية، أن كتاب مذكرات قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أصدر باللغة العربية تحت عنوان "إن مع الصبر نصرا" في العراق.

ويتضمن الكتاب 15 فصلا بمعان ثورية وجهادية ويعكس مختلف ابعاد حياة السيد علي الخامنئي بما فيها الاجتماعية والعلمية والثورية طوال اربعين عاما من حياته منذ أن ولد حتى انتصار الثورة الاسلامية في ايران.

ويعد هذا الكتاب الاول من نوعه اصدر رسميا على يد مكتب صيانة ونشر اعمال قائد الثورة وبالتزامن مع العام الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

ونظرا لأهمية تبيين أفكار ورؤية قائد الثورة الاسلامية لدى مختلف الاوساط الثقافية والسياسية والمذهبية والعسكرية والطبقة الاكاديمية في العراق، تم اصدار هذا الكتاب على يد مكتب المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية في العراق.

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